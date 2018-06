Lugo, i punti più rovinati di piazza XIII Giugno saranno riasfaltati

Mercoledì prossimo, 4 luglio, al termine del mercato settimanale, inizieranno i lavori per la fresatura e riasfaltatura dei punti più dissestati di piazza XIII Giugno. I lavori saranno eseguiti entro il successivo martedì, in modo da non pregiudicare lo svolgimento del mercato. Nonostante il procedimento legale in corso, è stata infatti condivisa l’opportunità di procedere comunque con la rimozione dei punti più dissestati.

L’intervento è stato condiviso con i rappresentanti della Consulta Lugo Nord e le associazioni di categoria Confesercenti, Ascom, Cna e Confartigianato, in un incontro tenutosi mercoledì 27 giugno presso la sede della Confesercenti (che proprio si affaccia su piazza XIII Giugno). All’incontro sono intervenuti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’ingegner Ambra Pagnani e l’architetto Gabriele Montanari.

“Non ci dimentichiamo che il nostro obiettivo è quello di ridare il pieno uso di questa piazza ai cittadini e a tutte le realtà commerciali che vi gravitano - ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli durante l'incontro -. Purtroppo, gli obblighi delle Amministrazioni e le questioni legali che ci vedono impegnati in difesa degli interessi della comunità hanno dilatato molto i tempi di risoluzione. Tuttavia, siamo riusciti a chiedere ed ottenere questi lavori necessari a rimuovere i principali ostacoli, in attesa della conclusione dell’iter giudiziario”.

I lavori sono stati deliberati dalla giunta comunale il 9 maggio 2018 con la deliberazione numero 68.