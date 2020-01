Lugo, il bilancio dei Carabinieri: nel 2019 ben 73 arresti ed oltre 600 denunce

I Carabinieri del Comando Compagnia di Lugo, la cui competenza grazie alle stazioni dipendenti si estende sui Comuni di Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Fusignano, Conselice, Cotignola Bagnacavallo e relative frazioni per un territorio che misura complessivamente circa 450 chilometri quadrati, anche nell’anno 2019 hanno eseguito numerosi servizi per il capillare controllo del territorio e consentire un adeguata prevenzione e contrasto al fenomeno dei reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, l’assiduo impegno dei militari durante i servizi preventivi svolti ha permesso di identificare 28840 ed il controllo di 18517 veicoli. L’attività di contrasto in senso stretto ha determinato l’arresto di 73 persone e la denuncia in stato di libertà di altre 600 tra le quali 48 per guida in stato d’ebbrezza e 2 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I numerosi servizi eseguiti su strada dedicati al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, specie fra i più giovani, hanno permesso, inoltre, di segnalare all’autorità amministrativa, per i successivi provvedimenti di competenza, 50 persone residenti nella provincia, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Tale attività ha consentito, nel suo complesso, di sottrarre al consumo e sequestrare 400 grammi di marijuana, 180 di hashish e 150 di cocaina. I controlli effettuati hanno consentito, inoltre, di ritirare 50 patenti di guida. Degna di nota anche l’attività svolta nel recupero della refurtiva, che ha visto anche in questo settore il particolare impegno del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, tra i casi più significativi il rinvenimento e restituzione ai legittimi proprietari di una fiammante Alfa Romeo Stelvio nonché di due furgoni rubati carichi di materiale professionale per officina abbandonati dai malviventi a bordo strada poichè intercettati dalle gazzelle dell’Arma.