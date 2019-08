Lugo, il Cre "Sport Estate" della Uisp prosegue fino a settembre

Prosegue a Lugo senza interruzioni e con grande successo, il Centro Ricreativo Estivo Uisp “Sport Estate” che per il 23esimo anno consecutivo propone svariate attività partendo, come punto di ritrovo e di riferimento, dall’area verde dello stadio comunale Ermes Muccinelli. Iniziative, laboratori, giochi, esperienze di gruppo e tanto sport per le centinaia di bambini che ogni settimana si muovono fra Stadio, Piscina comunale, Centro Tennis “Guerrini” e Pista di Pattinaggio Up and Down, oltre alle escursioni programmate.

Il Centro proseguirà la sua attività senza alcuna interruzione anche nel mese di Agosto, compresa anche la stessa settimana di Ferragosto, ed arriverà fino a Venerdì 14 Settembre.

Sino ad oggi il CRE, partito immediatamente a inizio Giugno dopo la chiusura degli istituti scolastici per garantire il massimo supporto alle famiglie del territorio, ha già accolto mediamente oltre 120 bambini ogni settimana tra i 5 e i 15 anni, debitamente suddivisi in tre gruppi in base alla loro età per consentire lo svolgimento di attività adattate in base alle diverse capacità dei piccoli e dei ragazzi.

Un Centro Ricreativo che punta in maniera particolare sull’accoglienza e sulla disponibilità da fornire come aiuto alle famiglie, con apertura già dalle ore 7.45 del mattino e fino alle 18.00 dal Lunedì al Venerdì e l’ufficio Uisp nelle tribune dello stadio lughese a disposizione per l’utenza interessata.

Inoltre, anche per l’estate 2019 il Comitato Uisp Ravenna-Lugo promotore e organizzatore del CRE ha ottenuto l’accreditamento al progetto di “Conciliazione Vita-Lavoro” dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che ha consentito a circa cento famiglie del territorio di poter affidare i propri figli agli operatori di “Sport Estate” a prezzi più che accessibili e garantendo loro una bella esperienza tra coetanei anche nel periodo di chiusura delle scuole in un contesto strutturato.