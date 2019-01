Lugo, il sindaco Ranalli in visita nelle case di riposo per gli anziani

Nel primo giorno del nuovo anno il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha visitato, come ogni anno, le case di riposo “Don Carlo Cavina” e “Sassoli” di Lugo per portare gli auguri dell’amministrazione comunale agli ospiti e agli operatori delle strutture. Alla visita erano presenti anche l’assessore Pasquale Montalti e il presidente del Consiglio comunale di Lugo Fausto Cavina.

“L’operato di chi ogni giorno si prende cura degli anziani nelle case di riposo è prezioso e fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato Ranalli -. Ho voluto portare gli auguri dell’Amministrazione in queste strutture proprio per testimoniare la nostra vicinanza e gratitudine a queste persone. A loro e agli ospiti delle case di riposo facciamo i più sinceri auguri di buon anno, che sarà contraddistinto, ne siamo certi, dalla solidarietà e dall’altruismo che li hanno sempre accompagnati”.