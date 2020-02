Incontro con la Consulta di Bizzuno su ambiente, trasporti pubblici e sicurezza stradale

E' convocata per martedì 18 febbraio alle 20.30 nel centro civico (ex scuole in Piazza del Parco) di Bizzuno la seduta della Consulta di Bizzuno. Nel corso della seduta si parlerà di trasporti pubblici e orari scolastici, sicurezza stradale, ambiente, manutenzione del verde pubblico e cimitero. Interverranno l’assessore ai Lavori Pubblici e al Decentramento Veronica Valmori e l’assessore al Verde, Mobilità e Ambiente Maria Pia Galletti.