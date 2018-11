Lugo, lavori in corso Garibaldi: come cambia la viabilità

Giovedì 8 novembre, dalle 14 alle 16, corso Garibaldi a Lugo sarà chiuso al traffico nel tratto compreso tra via Passamonti/Fermini e via Cento per consentire l’esecuzione di alcuni lavori edili. La viabilità sarà pertanto modificata: chi percorre corso Garibaldi, giunto all'intersezione con via Passamonti/Fermini dovrà svoltare a sinistra in via Passamonti; chi percorre via Fermini, giunto all'intersezione con corso Garibaldi dovrà proseguire diritto la marcia in via Passamonti. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email urp@comune.lugo.ra.it.

