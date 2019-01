Lugo, lavori in corso sulla linea elettrica: le vie interessate

Saranno avviati nei prossimi giorni i lavori per migliorare l’affidabilità del servizio di erogazione elettrica nel quartiere di Madonna delle Stuoie di Lugo. In particolare, i lavori permetteranno di scongiurare disservizi nel caso di anomalie alle cabine elettriche di trasformazione dell’energia da media tensione a bassa tensione che concorrono a soddisfare tutte le forniture nel contesto urbano. La committenza è la società del gruppo Enel denominata E-distribuzione Spa, la quale si occupa dell’infrastruttura di trasporto dell’energia elettrica: il progetto prevede il collegamento in anello di più cabine elettriche Mt/Bt affinché un eventuale disservizio non si ripercuota su una o più delle altre cabine interconnesse.

I lavori di posa dei cavidotti e scavi correlati interesseranno in particolare un tratto di via San Giorgio e interamente via San Francesco d’Assisi; saranno eseguiti dall’impresa Ieme Srl di Cesena e saranno completati entro la fine di febbraio, salvo imprevisti meteorologici.

La posa del cavo elettrico lungo il tratto di via San Giorgio avverrà tramite la tecnica “no-dig” (traforazione orizzontale controllata) per ridurre al minimo possibile l’alterazione del manto stradale in tale strada, mentre in via San Francesco sarà realizzata effettuando lo scavo a cielo aperto e al termine saranno effettuati gli idonei ripristini. Nella fattispecie, in via San Francesco il Comune di Lugo ha chiesto e ottenuto da E-distribuzione che il tappeto di usura sia posato per tutta l’area stradale, a scavo assestato e comunque entro il mese di aprile. I lavori sono interamente a carico di E-distribuzione (compresi i lavori di riasfaltatura).

Per condividere con i residenti le caratteristiche dell’intervento, ci sarà un incontro pubblico mercoledì 30 gennaio alle 20.30 nella sede della consulta Lugo sud presso il centro civico, in via Rivali San Bartolomeo 1 (ex palazzina Cepal). Parteciperanno all'incontro l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lugo, Fabrizio Casamento, e il dirigente del Settore Lavori pubblici Paolo Nobile.

“Abbiamo chiesto a E-distribuzione di intervenire in maniera significativa per porre fine ai disservizi che si sono succeduti nell’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica a Madonna delle Stuoie - ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Casamento -. Come per ogni cantiere, saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per ridurre al minimo gli inconvenienti alla circolazione, necessari comunque per ottenere un risultato che sarà migliorativo per la città”.