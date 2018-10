Lugo, lavori stradali in diverse vie del centro storico

Proseguono i lavori di ripristino delle pavimentazioni di pregio di alcune strade del centro storico di Lugo. Da lunedì 8 ottobre inizieranno gli interventi in piazza Trisi e via Baracca, nel tratto di zona a traffico limitato, da piazza Trisi a via Codazzi. In particolare, si interverrà sul corsello dissestato sotto i pini di piazza Trisi per eliminare eventuali situazioni di pericolo di inciampo. Inoltre, saranno sistemate le lastre staccate in via Baracca. Il tempo previsto per i lavori è di una settimana e gli interventi prevedono l’utilizzo di una malta a presa rapida per rendere le strade accessibili a partire dalla sera di venerdì 12 ottobre.



Le aree interessate sono ztl e saranno sempre aperte a pedoni e biciclette. Inoltre, sarà garantito il carico/scarico delle merci. Gli interventi fanno parte dei lavori di ripristino delle pavimentazioni del centro storico, già portati a termine, nei mesi scorsi, in corso Garibaldi (nel tratto da via Codazzi a piazza Trisi), via Matteotti (da via Pisacane a piazza Baracca) e via Manfredi.