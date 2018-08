Lugo, lo sportello Informagiovani chiude al pubblico per l'estate

Lo sportello Informagiovani di Lugo rimarrà chiuso per il periodo estivo fino a mercoledì 12 settembre. Nella seconda settimana di settembre lo sportello riaprirà regolarmente con i consueti orari: il mercoledì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 12. Informagiovani si trova in piazza Trisi 19, all’interno della biblioteca comunale “Fabrizio Trisi”. I principali settori informativi curati dagli operatori del servizio Informagiovani sono: il lavoro (tecniche e strumenti di ricerca del lavoro), scuola e formazione (percorsi scolastici, formazione finanziata e a mercato), università (corsi di laurea e sbocchi professionali), volontariato e cittadinanza attiva (compresa, per esempio, la promozione dei progetti estivi come “Volontari all’arrembaggio”), servizio civile nazionale e regionale, mobilità all’estero (Erasmus, studio, lavoro, tirocini, volontariato), tempo libero e sport. L’Informagiovani è stato attivato per volontà dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Lugo e del Servizio interarea Educativo Sociale Giovani dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.