Lugo, nuova rete fognaria in via Balzarina: si avvicina la fine dei lavori

In accordo con l’amministrazione comunale di Lugo e grazie a un investimento di 284.913 euro da parte del Gruppo Hera, in via Balzarina si sta concludendo la realizzazione di una condotta di fognatura nera che convoglierà i reflui a un impianto di sollevamento dedicato, posto tra la via Balzarina e lo scolo Canaletto. Tale impianto, costituito da un’unica vasca con all’interno due pompe di sollevamento, sarà collegato alla rete di fognatura mista di via Canaletta, mediante una specifica condotta che porterà i reflui direttamente al depuratore di Lugo.

L’intervento prevede anche il tombinamento di parte dello scolo Canaletto, al fine di tutelare le utenze più prossime a tale punto dalla possibile fuoriuscita di cattivi odori. Le reti di fognatura mista, a servizio della via Balzarina, resteranno comunque attive per la raccolta delle sole acque meteoriche. Il progetto porterà miglioramenti ambientali alla zona perché comporta la realizzazione di opere e impianti che consentono il raggiungimento di livelli più elevati di qualità delle acque di scarico nella rete di superficie, migliorando così le condizioni igienico sanitarie dell’area.

Inoltre, nella progettazione, Hera ha tenuto conto anche delle previsioni di sviluppo urbanistico a lungo termine della zona, considerando la possibile riqualificazione degli immobili esistenti verso un utilizzo sempre più residenziale. L’azienda prevede di terminare i lavori entro la fine di ottobre.