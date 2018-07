Lugo, nuovi interventi per le strade del centro: al via il ripristino delle pavimentazioni

Lunedì inizieranno i lavori di ripristino delle pavimentazioni di pregio di alcune strade del centro storico di Lugo. Le vie interessate dagli interventi sono corso Garibaldi, via Matteotti, via Manfredi, piazza Trisi, largo Baruzzi e largo Calderoni. In particolare, verranno sostituite le lastre rovinate ed effettuata la sistemazione degli avvallamenti. In piazza Trisi, largo Baruzzi e largo Calderoni verranno demoliti i rattoppi in asfalto e ricollocati i cubetti in porfido. Si comincerà lunedì da via Matteotti, seguita nei giorni successivi dalle altre vie. Durante gli interventi le strade saranno chiuse al traffico, a eccezione di pedoni e biciclette.

“La valorizzazione del centro storico di Lugo e la cura del patrimonio pubblico sono un obiettivo prioritario per questa Amministrazione comunale come dimostrano gli interventi che stiamo attuando – dichiara il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Prosegue il nostro impegno per rendere la nostra più bella e viva”. I lavori per ciascuna strada dureranno circa dieci giorni, a cui si aggiungono 15 giorni per la posa dei materiali. I lavori saranno eseguiti dall’azienda Zambelli srl con un costo totale di quasi 40mila euro.