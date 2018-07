Lugo, nuovo sportello "antifurto" all'ufficio postale di via Monti

Velocità, semplicità e sicurezza: sono le caratteristiche dello sportello automatico di nuova generazione attivato presso l’ufficio postale in Via Monti a Lugo. È il dodicesimo in provincia di Ravenna (otto nel capoluogo: Piazza Garibaldi, Via Bovini, Via Carducci, Via Ravegnana, Via Pola, Via Lago di Como, Lido Adriano e Marina di Ravenna; due a Faenza: Via Naviglio e Via Azzurrini; uno a Cervia Milano Marittima).

Dotati di monitor con schermo tattile a elevata luminosità e dispensatore innovativo, i nuovi Atm Postamat dispongono di moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che impedisce la sottrazione del denaro in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche un nuovo sistema elettronico “antiskimming” per impedire la clonazione delle carte di credito. Disponibili tutti i giorni della settimana, e in funzione 24 ore su 24, gli Atm Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo contanti, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre 2mila bollettini di conto corrente postale, ricaricare la carta prepagata Postepay. Lo sportello automatico postale può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai titolari di carte Postepay e carte di credito aderenti ai circuiti Visa, VPay, Union Pay, Mastercard, Maestro, Bancomat, Plus e American Express.