Lugo, oltre 160 incontri dedicati alle scuole dalla Biblioteca Trisi

Centoventi classi coinvolte, per un totale di centosessantadue incontri: questi, in numeri, i risultati delle attività dedicate alle scuole realizzate dalla biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” nell’anno scolastico 2017-2018. I risultati sono stati presentati dalle bibliotecarie Luciana Cumino, Elena Tulli, Agnese Fabbri e Ivana Pagani giovedì scorso in Rocca, alla presenza dell’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati e dell’assessore alla Scuola Fabrizio Lolli. La collaborazione tra la biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” e le scuole di ogni ordine e grado del territorio da molti anni fornisce un importante contributo alla crescita culturale della comunità, in quanto le scuole e la biblioteca operano, nel rispetto delle reciproche competenze, per l'obiettivo comune e condiviso di garantire a bambini e ragazzi il diritto di sviluppare tutte le sue potenzialità il diritto all’accesso, gratuito e libero all’informazione, come previsto dalle linee guida Ifla per i servizi bibliotecari per ragazzi.

Le attività di promozione della lettura offerte dalla Biblioteca Trisi rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, prevede strategie diversificate per modalità e fasce d’età. Per i nidi d’infanzia e le scuole dell’infanzia, la biblioteca è impegnata nella promozione di “Nati per leggere”, il programma nazionale di sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza della lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita portata avanti da pediatri e bibliotecari, con numerose proposte offerte dalla biblioteca durante l’anno. Per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado vengono organizzate visite guidate alla scoperta di servizi, spazi e collezioni della biblioteca, cicli di incontri in biblioteca con letture ad alta voce, percorsi di lettura, orientamento bibliografico, prestito librario alle classi e discussione sui libri letti.

Tra le principali attività sviluppate nell’anno scolastico 2017/2018, vi sono gli incontri per la Giornata europea della cultura ebraica, l’omaggio a J. R. R. Tolkien (1892-1973), la rassegna Mondovisioni con i documentari di Internazionale, l’open day della biblioteca e le iniziative legate al 150esimo anniversario della morte di Gioachino Rossini e al centenario della morte di Francesco Baracca. Vi è poi il progetto "Senza Parole", svolto in collaborazione con le biblioteche dell'Unione e finanziato dall'Ibc, e strutturato in varie iniziative, laboratori per i bambini, formazione ai docenti nonché una mostra espositiva itinerante per le nove biblioteche.