Lugo, partita la linea sperimentale numero 3 del Piedibus

Ha preso il via anche a Lugo il piedibus del progetto “La Bassa Romagna prende piede”. Lunedì è infatti partita, in via sperimentale, la linea 3 dello speciale “scuolabus” che si muove a piedi con capolinea, fermate, orari e percorsi stabiliti per accompagnare i bambini a scuola senza alcun impatto sull’ambiente.

Al primo appuntamento con il piedibus erano presenti anche l’assessore alla Scuola del Comune di Lugo Fabrizio Lolli e l’assessore alla Mobilità del Comune di Lugo Fabrizio Casamento.

I bambini e i volontari che hanno preso parte alla prima giornata del progetto si sono incontrati in piazza Garibaldi per poi dirigersi verso la scuola Codazzi con fermata intermedia nell'aiuola all'incrocio tra via Mentana e viale Europa. Nei prossimi giorni verranno comunicate alle famiglie le date di partenze delle altre linee.