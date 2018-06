Lugo, piccoli studenti in visita al sarcofago di Francesco Baracca

Mercoledì i ragazzi e le ragazze della 4B della scuola primaria Codazzi-Gardenghi di Lugo hanno reso omaggio al sarcofago di Francesco Baracca, temporaneamente esposto all’oratorio di Sant’Onofrio. Gli studenti sono stati condotti in visita da Renzo Preda, presidente della sezione lughese dell’Unuci e membro del comitato istituito dall’amministrazione comunale per il centenario della morte di Francesco Baracca. Il sarcofago rimarrà in esposizione all’oratorio di Sant’Onofrio fino al 25 giugno.