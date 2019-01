Lugo: polveri sottili oltre i limiti, scattano le misure di emergenza fino al 7 gennaio

Giovedì 3 gennaio è stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che evidenzia uno sforamento del livello ammesso delle polveri sottili. A Lugo scattano pertanto da venerdì 4 a lunedì 7 gennaio compresi le misure emergenziali (già previste per queste situazioni nell’ordinanza del Comune di Lugo n. 32 del 25 ottobre 2018), in aggiunta a quelle ordinarie in vigore fino al 30 marzo.

È previsto il divieto di circolazione ai veicoli di categoria inferiore o uguale ai diesel Euro 4 nell’area urbana individuata da appositi cartelli (divieto valido anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi). In tutto il territorio comunale sono vigenti i seguenti provvedimenti: abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni di 1 grado centigrado; divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle; divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio, eccetera); divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli; divieto di spandimento di liquami zootecnici (sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo).

Per garantire il rispetto del provvedimento, finalizzato alla salute pubblica, ci sarà un potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani e sul rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Il provvedimento resterà in vigore per tutte e quattro le giornate, a prescindere dall’andamento climatico e atmosferico. Per informazioni chiamare la centrale operativa della Polizia municipale al numero 0545 38470.