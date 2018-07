Lugo, previsti lavori all'ufficio postale di via Monti: chiuderà per alcuni giorni

Da martedì a sabato 28 luglio l’ufficio postale di Lugo 1 resterà chiuso per consentire lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di climatizzazione. Per tutti i servizi la clientela può rivolgersi all’ufficio postale di Via Magnapassi, potenziato con personale aggiuntivo e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. L’ufficio postale di Via Monti riaprirà lunedì 30 luglio con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.