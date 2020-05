Riaprono le porte dell'Archivio Storico

L'Archivio Storico del Comune di Lugo riapre al pubblico da martedì 26 maggio, nel rispetto delle misure previste dal Dpcm del 17 maggio.

Per garantire la sicurezza di utenti e operatori, l'accesso avverrà in modalità contingentata con un massimo di tre persone presenti per ogni turno: il martedì mattina dalle 9 alle 13, il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.45 e il venerdì mattina dalle 9 alle 13. L’accesso è consentito solo previa prenotazione di una postazione di studio al numero sempre attivo 339 5381176 o alla mail archivio.lugo@unione.labassaromagna.it.

I visitatori potranno accedere ai locali dell'archivio solo se già muniti di mascherina chirurgica o facciale filtrante ma senza valvola per l’aspirazione e di guanti usa e getta. I dispositivi di protezione individuale non potranno essere tolti per tutta la permanenza all’interno dei locali.

Al momento della prenotazione e/o dell'accesso verrà fornito a ciascun utente copia del protocollo di sicurezza adottato. Un operatore sarà comunque sempre presente e a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso e la permanenza nella sala di studio nel pieno rispetto delle misure previste.