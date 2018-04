Lugo ricorda il 27esimo anniversario della scomparsa del sindaco Vincenzo Giardini

Martedì alle 16 al cimitero di Lugo ci sarà la cerimonia commemorativa del fu sindaco di Lugo Vincenzo Giardini, in occasione del 27esimo anniversario della morte, con deposizione di un omaggio floreale sulla tomba. Il ritrovo è davanti all'ingresso laterale di via Canaletta. Giardini, originario di Santa Maria in Fabriago dove nacque nel 1907, combatté nelle fila dei partigiani durante la Seconda guerra mondiale. Vincenzo Giardini fu il sindaco della Liberazione e della ricostruzione nel dopoguerra, per 18 anni consecutivi, dal 1946 al 1964.