Lugo, riqualificazione di Savonarola: partono gli scavi preventivi

Martedì alle 14 inizierà il cantieramento di piazza Savonarola a Lugo: inizia infatti la prima fase di lavori per la riqualificazione dell’area, che prevede l’esecuzione degli scavi archeologici preventivi. La fase sarà illustrata nel corso di un’assemblea pubblica che si terrà lunedì alle 20.30 al Salone estense della Rocca di Lugo. Interverranno per l’occasione il sindaco di Lugo Davide Ranalli; Giovanni Liverani, responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Lugo; la progettista Ursula Vasile; i tecnici di Phoenix, ditta incaricata agli scavi archeologici; Paola Neri, comandante della Polizia municipale della Bassa Romagna.

La disponibilità dei parcheggi sarà recuperata temporaneamente dalla possibilità di accedere al parcheggio interno della Collegiata. In questa fase di lavori non sono previste modifiche alla viabilità, eccetto per qualche interruzione temporanea necessaria all’esecuzione di alcuni carotaggi. Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di un sagrato dal forte valore urbano, che prenderà il posto dell’attuale parcheggio, con lo scopo di valorizzare il luogo e restituirlo alla comunità come parte integrante del centro storico.

Il progetto prevede la creazione di uno spazio pedonale, con la sistemazione nella piazza di alcune panchine in pietra e l’inserimento di nuovi sistemi di illuminazione e dissuasori. Inoltre, la nuova piazza Savonarola vedrà l’aggiunta di nuove aiuole e alcuni alberi, piantati a lato della chiesa, consentendo quindi ai cittadini di ammirarne la facciata. Il progetto preliminare sarà sottoposto al giudizio della Soprintendenza di Ravenna. Il costo dei lavori sarà di circa 700mila euro e la riqualificazione sarà ultimata entro la primavera del 2019.