Lugo, sosta e transito: nuova proroga per i titoli autorizzativi in scadenza

"Rti Abaco Spa - Input Srl", attuale gestore della sosta nel Comune di Lugo, in accordo con il comando della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha prorogato la validità dei titoli autorizzativi, come abbonamenti, autorizzazioni transito/sosta ztl e contrassegni disabili, in scadenza in questo periodo, al 15 maggio. Lo sportello "SostareALugo" fino al termine dell’emergenza per Covid-19 resta operativo per soddisfare le richieste degli utenti via mail e telefonica. Chi dovesse aver bisogno di contattare lo sportello può scrivere alla mail info@sostarealugo.it o telefonare al numero 334 6247109 il lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 13 e il venerdì dalle 15 alle 18. Per ulteriori informazioni visitare il sito sostarealugo.it.

