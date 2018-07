Lugo, taglio del nastro della rinnovata via Baracca con i "Mercoledì sotto le stelle"

Mercoledì 25 luglio alle 20.30 a Lugo ci sarà l’inaugurazione di via Baracca, rinnovata dopo i lavori di riqualificazione dei mesi scorsi. Al taglio del nastro, in programma in via Baracca all’angolo con via Codazzi, saranno presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Casamento, l’assessore alla Promozione urbana Pasquale Montalti e i rappresentanti del Comitato di Via Baracca. Durante l’inaugurazione ci sarà il passaggio della Contesa estense in via Baracca.

Gli interventi effettuati prevedevano il rifacimento dell’illuminazione, dei marciapiedi e del manto stradale, oltre alla sostituzione della rete idrica, fognaria e del gas. Nel corso della serata, via Baracca sarà animata anche dagli appuntamenti dell’ultimo “Mercoledì sotto le stelle” con animazioni a cura del Comitato di Via Baracca. Saranno presenti truccabimbi, gonfiabili, bancarelle, la musica vintage di Carletto e la nona Motogumbareda, organizzata per le 20.30 dall’associazione “Una passione in moto”. Inoltre, il museo Baracca sarà aperto dalle 20.30 alle 23.30 con ingresso gratuito.