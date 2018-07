Lugo, terminati i lavori di fresatura e riasfaltatura: ecco la "nuova" Piazza 13 giugno

Sono terminati giovedì i lavori per la fresatura e riasfaltatura dei punti più dissestati di piazza 13 giugno, a Lugo. L’intervento è di carattere provvisorio, non definitivo, ed è stato realizzato nonostante il procedimento legale in corso per procedere con lo scopo di rimuovere i punti più dissestati. L’operazione, a carico del costruttore, è stata condivisa con i rappresentanti della Consulta Lugo Nord e le associazioni di categoria Confesercenti, Ascom, Cna e Confartigianato, nell’incontro tenutosi mercoledì 27 giugno presso la sede della Confesercenti, alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli.