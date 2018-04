Lugo, un incontro sulle norme per trasportare in sicurezza i bambini

Il 27 marzo scorso nel Centro per le famiglie di Lugo si è svolto un incontro, tenuto dalla comandante della Polizia Municipale della Bassa Romagna Paola Neri, sulle norme per trasportare in sicurezza i bambini. L’appuntamento, che ha visto una nutrita partecipazione, fa parte di una campagna informativa per promuovere la cultura della sicurezza e coinvolge genitori e bambini delle scuole dell’infanzia. Gli appuntamenti serali hanno lo scopo di fornire le informazioni utili affinché chi trasporta un minore possa viaggiare seguendo con consapevolezza le norme di sicurezza, riducendo i rischi legati ad atteggiamenti scorretti.

Gli incontri di questa campagna informativa sono preceduti da incontri della Polizia Municipale con i bimbi delle scuole materne con l’obiettivo di renderli protagonisti e coinvolgerli come promotori di sicurezza e farli diventare portavoce di questa campagna di sensibilizzazione per un cambiamento culturale che coinvolga tutto coloro che li trasportano sui veicoli. I prossimi incontri serali sono previsti per martedì 17 aprile alle 20.30 a Sant’Agata sul Santerno presso l’asilo Azzaroli, in via Mazzini 27, e mercoledì 18 aprile, sempre alle 20.30, a Massa Lombarda nel Centro per l'infanzia “Dante Buscaroli”, in via Sant’Antonio 4. Gli appuntamenti sono tenuti dalla comandante Paola Neri, con la presenza e la collaborazione della pediatra Maria Grazia Zanelli.