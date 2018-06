Lunedì si riuniscono i consigli territoriali Centro urbano e Darsena. Il primo è convocato alle 20.30 in via Jacopo Landoni 2. All’ordine del giorno: espressione di parere in merito alle proposte di controdeduzione inerenti le osservazioni al secondo Piano operativo comunale in variante al Regolamento urbanistico edilizio e al Piano di zonizzazione acustica; proposte della commissione 2 (Urbanistica, mobilità, centro storico e sicurezza) e proposte di ordini del giorno.

Il consiglio territoriale Darsena è invece convocato alle 20.45 nella sede dell’ufficio decentrato di via Aquilela 13. All’ordine del giorno. presa d’atto delle dimissioni del consigliere Marco Matteucci e (ove già possibile) surroga con il primo dei non eletti; espressione di parere in merito alle proposte di controdeduzione inerenti le osservazioni al secondo Piano operativo comunale in variante al Regolamento urbanistico edilizio e al Piano di zonizzazione acustica; esito dell’assemblea pubblica del 4 giugno con il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani e il comandante della Polizia municipale Andrea Giacomini.