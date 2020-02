Lutto per la morte di Matteucci: attività e convegni sospesi in città

Ravenna è ancora sotto shock per l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Fabrizio Matteucci. Lunedì tutte le attività formative di Engim Emilia-Romagna saranno sospese in segno di lutto e vicinanza a Simona Pepoli, moglie di Matteucci e formatrice presso il centro Engim ravennate. Anche il convegno "Start diventa Smart: le nuove soluzioni di trasporto nella Ravenna digitale", fissato per lunedì mattina alla sala Dantesca della Classense, è rinviato a data da destinarsi. La Confartigianato di Ravenna, in un telegramma alla famiglia, ha espresso "tutto il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Fabrizio Matteucci' e si stringe ai suoi familiari, unendosi al dolore di Simona e il figlio Sayo e della città intera".

E' stata allestita in Municipio a Ravenna la camera ardente per rendere omaggio a Matteucci. L'apertura è prevista per lunedì mattina alle 10.30. I funerali si svolgeranno martedì alle 14 nella chiesa di San Pier Damiano.