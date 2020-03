Lutto alla Fipsas: si è spento Frediano Dalla Croce

Lutto alla Fipsas sezione di Ravenna. Nel pomeriggio di lunedì è venuto a mancare Frediano Dalla Croce, responsabile dell’attività giovanile della pesca sportiva della Fipsas sezione di Ravenna. Era malato da mesi.

Fin da bambino, appassionato di pesca, passava il suo tempo lungo i fiumi e i canali della Provincia. Divenuto guardia pesca volontario e istruttore ambientale per la Federazione pesca era sempre presente a trasmettere le regole ambientali. Da anni era impegnato nel mondo giovanile per trasmettere la sua passione. Andava nelle scuole a presentare i progetti ambientali e portava i ragazzi a pesca nei fiumi. Lo si poteva incontrare ogni volta che si svolgeva una sagra, una festa paesana, una giornate dello sport con le sue canne per far giocare tutti i bambini. Nel 2015 era stato premiato dal Coni con il “Premio una vita per lo sport”.

Per la Federazione è "una grossa perdita, come amico ma anche per la sua infinita disponibilità per far amare questa disciplina sportiva poco conosciuta. Ci mancherai".