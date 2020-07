MotoGp, lutto per il team manager Ducati Davide Tardozzi: si è spenta la moglie Sandra

Il mondo del motociclismo si stringe attorno al team manager del team Ducati MotoGp, Davide Tardozzi. Si è spenta domenica la moglie dell'ex pilota ravennate Sandra, che da tempo lottava contro una grave malattia. I due erano legati sin da quando erano ragazzini. Sandra era titolare di un negozio di abbigliamento per motociclisti. Tardozzi è tra i personaggi più disponibile nel paddock della MotoGp, anche nei momenti di maggior tensione. Nel 1988 in Superbike aveva sfiorato il titolo mondiale, mentre nel 1991 aveva conquistato il titolo di campione europeo con la Ducati.

Salvo una breve parentesi nel 2010 Bmw, Tardozzi è sempre stato legato alla Ducati, ottenendo molti successi nella sua carriera come team manager Ducati in Superbike, collaborando con piloti come Fogarty, Bayliss, Corser, Toseland e Hodgson, e contribuendo alla vittoria di sette titoli mondiali piloti nel campionato riservato alle moto derivate di serie. Dal 2014 è team manager del team MotoGp, sfiorando per tre volte il titolo iridato con Andrea Dovizioso. Dalla redazione di RavennaToday-Citynews le più sincere e sentite condoglianze.

Nella foto di Marzio Bondi Tardozzi in occasione dei test 2019 a Misano