"M'illumino di Meno" a Bagnacavallo: le immagini di venerdì pomeriggio

Le scuole medie di Bagnacavallo hanno ospitato nel pomeriggio di venerdì l’edizione 2018 di M'illumino di Meno, la giornata del risparmio energetico promossa dalla trasmissione di Radio2 Caterpillar. I ragazzi e le ragazze della Consulta hanno accolto gli alunni delle classi quinte della primaria e i loro familiari per una merenda a lume di candela allestita nell’atrio della scuola e offerta dall’associazione Cercare la Luna. Sono intervenuti il vicesindaco Matteo Giacomoni, l’assessore alle Politiche educative Ada Sangiorgi e la dirigente scolastica Maria Del Gaudio.

L’evento, organizzato dal Comune assieme a Istituto comprensivo Berti e associazione Cercare la Luna, si è svolto in forma ridotta a causa del maltempo, che ha impedito la semina della nuova aiuola predisposta nel giardino della scuola per un progetto di continuità didattica e la passeggiata per il centro della città fino al Giardino dei Semplici.