“M’illumino di meno”. In molti nonostante il maltempo hanno aderito alle iniziative a Cervia

Il Comune di Cervia il 23 febbraio ha aderito a “M’illumino di meno - Festa del Risparmio energetico”, la celebre iniziativa promossa da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2, (anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenuta il 16 febbraio 2015). L’obiettivo della campagna è quello di dimostrare come il risparmio sia una possibilità concreta e reale, che tutti dovremmo attuare per superare i problemi energetici del nostro Paese e gran parte delle nazioni del pianeta.

Le scuole di Cervia hanno sensibilizzato i bambini al risparmio energetico, coinvolgendo anche le famiglie e proponendo di cenare al lume di candela. Diverse le persone che nonostante il maltempo hanno aderito alle iniziative programmate nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio dal comune di Cervia. La piazza Garibaldi e il Museo del sale erano al lume di candela. Un gruppo di volontari amici della Biblioteca sotto il voltone del comune ha letto pagine di prosa e poesia e ha cantato, creando un’atmosfera particolarmente suggestiva. All’iniziativa era presente l’assessore Michela Lucchi.

Si è potuto gustare anche caffè e the, pedalando in una bicicletta collegata a un generatore di energia che alimentava un’apposita macchinetta e tanti hanno consegnato sportine di plastica in cambio di una di iuta. Nella piazza è avvenuta anche la diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar e nella saletta Artemedia sotto il portico comunale sono state distribuite lampadine a basso consumo. Lo Staff della Pista del Ghiaccio ha offerto un piccolo aperitivo.