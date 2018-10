Macerie abbandonate davanti al cimitero: "Ripensare la gestione del ciclo rifiuti"

Il gruppo consiliare di Lista per Ravenna dell’area di Piangipane punta il dito contro l'abbandono di rifiuti in via Galassa, all'altezza del cimitero locale. "Sono presenti macerie e materiale legnoso, derivanti probabilmente da lavori edili di ristrutturazione, fatti in loco o qui trasportati da altrove - spiega il vicepresidente del consiglio territoriale di Piangipane Nicola Carnicella - Anziché seguire la procedura dedicata, che potrebbe essere il conferimento gratuito, da parte delle imprese edili, di “macerie di demolizione provenienti da piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni”, l’autore o gli autori del malfatto hanno preferito depositare il loro carico accanto ai raccoglitori dell’immondizia indifferenziata e vegetale situati presso il vialetto dell’ingresso principale al cimitero, dove sono in brutta mostra da tre settimane circa".

Essendo prossime le festività dei morti e considerando la forte affluenza di visitatori del cimitero in questo periodo, i cittadini chiedono un intervento urgente presso Hera, da parte del servizio Ambiente del Comune, perchè provveda tempestivamente a rimuovere i rifiuti. "Censurando ovviamente in maniera severa tali comportamenti incivili - continua Carnicella - s’impone, a nostro avviso, un approfondimento/revisione dei mansionari in atto nella gestione stessa del ciclo rifiuti, affinchè la rete degli operatori di Hera dislocata sul territorio per le varie attività di raccolta segnali alla loro azienda e alla polizia municipale ogni caso particolarmente disdicevole di abbandono incontrollato dei rifiuti sulla pubblica viabilità, cosicchè esse provvedano rispettivamente alla loro asportazione e all’esame degli eventuali segnali della loro provenienza, utili per applicare ai responsabili le dovute sanzioni amministrative (quanto meno, potendosi rilevare anche illiceità sulla loro produzione/estrazione/trasporto)".