Chiuse il suo bimbo appena nato in un sacchetto: madre condannata per tentato infanticidio

Era stato ritrovato, appena nato, chiuso in un sacchetto di plastica: la storia di Filippo, che nel maggio 2010 venne salvato in extremis dal personale del 118, è una di quelle storie che scoinvolgono tutta la città, in questo caso Faenza. E oggi quella storia si conclude con una condanna definitiva per tentato infanticidio a sette anni di carcere per la madre, che ai tempi confessò che quella di Filippo era stata una gravidanza indesiderata.

Il 1 febbraio, infatti, è diventata definitiva la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 2016: la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla donna, una 42nne della zona che sabato è stata portata in carcere dai Carabinieri di Granarolo Faentino. La madre, nell'imminenza del parto, andò in bagno dove tagliò il cordone ombellicale tentando poi di nascondere il neonato, dopo avere ripulito le tracce dell'accaduto. A chiedere l'intervento dei soccorritori fu il marito che, accortosi di quanto accaduto, riuscì a salvare per un soffio la vita del pargoletto, oggi affidato ai servizi sociali.