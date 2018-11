Magico Natale a Cervia e Milano Marittima: presepi di sale sull'acqua, luci e doppia pista da pattinaggio

Sono iniziati in questi giorni gli allestimenti per i due grandi villaggi di natale a Cervia e Milano Marittima per l’apertura del programma che, per oltre un mese, porterà un mare di eventi e attività a Cervia e Milano Marittima con "Cervia Emozioni di Natale" e "Mima On Ice".

Il tema di quest'anno saranno le luci, con un vero e proprio festival a Milano Marittima dove grandi figure luminose racconteranno l'anima del Natale ma anche della città glamour della Romagna. Queste mastodontiche opere di luce, alte fino a 8 metri, provengono da Dubai e realizzeranno una scenografia magica, unendosi a un nuova coreografia e stile del villaggio. Grande suggestione anche a Cervia con illuminazioni e decorazioni suggestive per i monumenti e luoghi storici della città. Attenzione anche alla solidarietà, con MediaFriends e Mediaset a Mi.Ma on Ice e per i paesi delle dolomiti colpiti dal maltempo a Cervia.

Un mese ricco di eventi e attrazioni che si aprirà ufficialmente il 2 dicembre a Milano Marittima e l’8 dicembre a Cervia. Rivisitata con un nuovo layout estetico, tutte le attività saranno legate a un unico filo conduttore tematico: l'abbinamento “Ghiaccio & Luce”. Luce, colori, stile saranno i protagonisti del nuovo 'concept' del Natale a Milano Marittima. Quest’anno MiMa On Ice diventa “MiMa On Ice - Light edition - emozioni di luce”. Se il ghiaccio rappresenta il legame con le precedenti edizioni, la luce sarà l'elemento di novità ed evoluzione rispetto al passato. La luce è anche un importante componente architettonico, decorativo, scenografico che 'scalda' l'atmosfera della località. Raddoppiano le piste del ghiaccio, con l'anello dedicato ai più grandi e per i più piccoli una pista a loro dedicata in viale Matteotti.

“Emozioni di luci il tema scelto quest’anno come filo conduttore del Natale 2018. Una festa di grande charm che include eventi consolidati e addobbi rinnovati di grande fascino - dichiarano il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri - Abbiamo pensato a famiglie, giovani, bambini. Vogliamo accogliere gli ospiti in un ambiente frizzante e luminoso fra le piste del ghiaccio e grandi installazioni luminose oltre ad animazioni ed eventi a tema che arricchiranno tutti i weekend. Grande festa poi come sempre per Capodanno con fuochi, musica, cenone e per le Pasquelle a Cervia e Pinarella".

Tutti già al lavoro per montare le piste di ghiaccio e per rinnovare i villaggi e le attrazioni con le casette dei villaggi, le fiabe, gli elfi, i giardini d’inverno, gli alberi d’artista, i laboratori per i bambini. Non mancheranno i presepi: il più suggestivo sarà sull'acqua di fronte ai magazzini con le sculture di sale a bordo della caratteristica burchiella, poi quello artistico a Milano Marittima e quelli meccanici al Musa e nelle chiese del territorio. Per Capodanno fuochi d’artificio, mentre il 6 gennaio tornerà il festival delle Pasquelle, con il tuffo della Befana. Il trenino Christmas Express, in partenza dalle rispettive stazioni, unirà Cervia a Milano Marittima per agevolare il lungo periodo natalizio di Cervia e Milano Marittima.