Magnani (Lega): "Quando sarà pronta la piastra polivalente di Voltana?"

“Quando saranno ultimati i lavori alla piastra polivalente di Voltana? La Giunta faccia chiarezza!". Così esordisce Barbara Magnani, consigliere comunale della Lega a Lugo. “Ad oggi i lavori di costruzione della nuova piastra polivalente a Voltana, tanto promessa dal Sindaco e tanto attesa dai cittadini e dalle società sportive, risultano ancora non ultimati. Nonostante l’amministrazione abbia più volte annunciato il termine dei lavori, ci troviamo a gennaio, nel pieno dell’inverno, con un impianto non utilizzabile per la pratica sportiva, a causa del mancato riscaldamento della struttura e per la mancanza della copertura del pavimento con l’apposita resina".

Continua Magnani: “A parole l’amministrazione comunale è molto capace, lo sembra meno nei fatti. La somma stanziata di 150mila euro avrebbe consentito di ultimate i lavori entro settembre, mentre ad oggi purtroppo non è così. La situazione è surreale, l’enorme investimento fatto per il campo da calcio in sintetico a Lugo Sud dimostra come per l’amministrazione ci siano società di serie A e società di serie B. Lo sport non deve essere condizionato dalla politica, lo sport è di tutti e tutte le associazioni sportive meritano impianti e strutture idonee".