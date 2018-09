Maia, Deli e Laika: lo zoo safari accoglie tre nuovi elefanti asiatici

Sono tre esemplari femmine di elefanti asiatici - Maia, Deli e Laika - quelli arrivati al Safari Ravenna sabato 8 settembre dal giardino zoologico belga Pairi Daiza, giardino europeo all’avanguardia che partecipa a programmi internazionali volti alla conservazione, tutela e riproduzione di specie minacciate.

In particolare, con i progetti legati alla salvaguardia degli elefanti asiatici, si interviene alla conservazione della specie e del suo patrimonio genetico: la popolazione di elefanti asiatici che vivono allo stato selvatico continua infatti a declinare (a oggi se ne contano solo 28mila); grazie alle nascite che si possono garantire in cattività si agisce attivamente, attraverso una costante collaborazione tra giardini zoologici, alla salvaguardia della specie. Per l’arrivo di questi tre esemplari, sono stati effettuati specifici lavori di ampliamento e miglioria dell’area a loro destinata e il pubblico potrà conoscerli da vicino. Sinda e Robin, elefante africano e asiatico prima ospitati nel Parco, si trovano adesso presso la struttura zoologica di Fasano.