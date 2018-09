Make up, tatuaggi, oreficeria e arte sartoriale: tutti i corsi di Labart

Oltre 300 iscritti, più di 20 corsi d’arte e cultura attivati e numerosi laboratori e seminari realizzati in un anno di attività. L’associazione culturale Labart Ravenna offre a giovani e adulti la possibilità di approcciarsi e di aprirsi al mondo delle arti classiche, dell’artigianato e delle arti digitali, attraverso lezioni teoriche, percorsi scolastici e workshop.

Labart offre la possibilità di frequentare percorsi di introduzione alle varie discipline accademiche, corsi intermedi per approfondirne lo studio e le tecniche e percorsi avanzati alla ricerca di un proprio stile e linguaggio espressivo. Fra le novità di quest'anno l'Atelier di Labart, una nuova aula didattica in centro storico (via Antica Zecca 31), che ospiterà i corsi di oreficeria e ceramica, con la presenza dell'artista e docente Ivan Oliveri che proprio qui realizzerà le sue opere.

Disegno artistico, illustrazione, pittura, scultura, ceramica, oreficeria, fotografia, videomaking, grafica e industrial design sono le materie attive da ottobre 2017, si aggiungono a queste, da ottobre 2018 le sezioni inedite a Ravenna di Mua Make-up artist (trucco per la moda, cinema, teatro ed effetti speciali) e Arte sartoriale. E’ possibile iscriversi ai corsi entro e non oltre il 30 settembre 2018; i corsi possono essere frequentati da tutti, non servono esperienze pregresse in quanto gli studenti sono inseriti nei livelli corrispondenti alle loro competenze. A gennaio 2019 è invece prevista la prima edizione del corso di disegno e tecnica del tatuaggio, lezioni ad hoc in linea con i programmi delle Accademie Nazionali del tatuaggio del in cui saranno presenti specialisti in discipline medico sanitarie e giuridiche, affermati disegnatori, illustratori ed esperti tatuatori; per accedere a questo percorso sono previste prove selettive da novembre 2018 (per la candidatura troverete tutte le informazioni sul sito del Centro per l’Impiego della Provincia di Ravenna, nella sezione “Corsi”, a partire da metà settembre). Gli insegnanti del corso di tatuaggio invitano i cittadini alla giornata di beneficenza “Walk-In” a favore dell’associazione no profit “La ruota magica”, sabato 13 ottobre presso “Ink Klub Tattoo & Piercing” a Ravenna, un’occasione per conoscerli e vederli all’opera.