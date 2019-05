Salta una dorsale, ko le linee telefoniche di tanti comuni ed enti locali romagnoli

Grossi problemi per raggiungere telefonicamente i Comuni della Romagna. A circa metà mattinata di venerdì, infatti, è saltata una dorsale telefonica che serve i municipi, le province e numerosi altri enti pubblici. Un esteso e grave disservizio, con l'impossibilità di raggiungere, solo in Romagna, i centralini dei comuni di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, rendendo di fatto irraggiungibili migliaia di uffici, compresi quelli delle polizie municipali per le segnalazioni di interventi urgenti. Il guasto pare esteso e sta comportando netevoli disagi da alcune ore. Nonostante la grossa estensione del malfunzionamento non sono pervenuti avvisi ufficiali alla cittadinanza da parte degli enti pubblici. Gli operatori della Rete Unitaria Lepida sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.