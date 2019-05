Malintesi sui divieti di balneazione: Confesercenti chiarisce dove è permesso fare il bagno

"Ogni divieto di balneazione introdotto in pochi determinati punti, dopo gli eventi di criticità idraulica e le conseguenti piene dei fiumi dei giorni scorsi, è stato poi prontamente rimosso". A intervenire sulla questione, dopo che nei giorni scorsi un'ordinanza del Comune è risultata poco chiara a diverse persone e ha determinato malintesi rispetto alla permanenza dei divieti temporanei, è Confesercenti Ravenna.

"L’unico divieto esistente è all’interno dei corsi d’acqua, e non vicino o a ridosso. L'arrivo dell'agognato bel tempo e delle alte temperature sancirà, già da questo fine settimana, l'inizio della stagione balneare vera e propria. Tutte le attività turistiche delle nostre località sono pronte ad accogliere gli ospiti con i servizi pienamente attivi compreso quello del salvataggio in mare, dove si potrà fare il bagno in tutta sicurezza grazie anche all'operatività piena degli assistenti ai bagnanti che vigileranno dalle loro torrette di avvistamento sul corretto e rispettoso uso degli specchi acquei antistanti tutti gli stabilimenti balneari".