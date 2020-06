Colto da un malore fatale mentre guida: camionista perde la vita

Colto da un malore fatale mentre stava guidando. E' così che, venerdì pomeriggio, ha perso la vita un camionista 58enne di Rimini. L'uomo, intorno alle 17, stava guidando sulla statale Adriatica da Rimini verso Ferrara quando all'altezza di Ravenna, poco dopo aver attraversato l'incrocio della Dismano, è stato colto da un malore. L'uomo ha accostato il camion in una piazzola di servizio e ha chiamato i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica. Quando sono arrivati, i sanitari hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto la Polizia stradale di Faenza per i rilievi del caso.

Foto Massimo Argnani