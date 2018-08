Colta da un malore mentre passeggia in acqua: paura per una turista

Ha avuto un malore mentre passeggiava in acqua. Lunedì mattina intorno alle 11 a Cervia, all'altezza dei bagni 159-160, una turista di Bologna di 78 anni ha accusato un malore mentre si trovava in mare ed è crollata in acqua sotto l'occhio dei bagnanti. La donna è stata subito portata a riva, dove i bagnini hanno provveduto a metterla in posizione di sicurezza. L'anziana, nonostante avesse ingerito dell'acqua, è rimasta sempre cosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno iniziato le prime cure per poi trasportare la turista al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Sul posto anche la Capitaneria di Porto.

