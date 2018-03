La neve torna a cadere su Ravenna: tutte le informazioni utili

Come previsto dal bollettino meteo, nella nottata tra mercoledì e giovedì è tornata la neve su tutto il ravennate. In città, già alle prime ore del mattino si sono depositati circa cinque centimetri di coltre bianca. Sono entrati in azione già i mezzi spargisale, sopratutto per evitare la formazione di ghiaccio su cavalcavia e rotonde. Per limitare i disagi le lezioni sono state sospese a Ravenna, Cervia e Bassa Romagna (sono invece rimaste aperte le scuole di Faenza) e sul territorio provinciale è in vigore il divieto di circolazione per tutti i mezzi superiore alle 7,5 tonnellate. L'Anas ha comunicato che l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo (o montate dove necessario) è provvisoriamente esteso a tutte le strade statali in Emilia Romagna. Sulla statale Romea giovedì sera sono entrati in funzione i mezzi di Anas dopo che, nel tratto dall'inceneritore fino alla rotonda per il bivio di Marina Romea, si è creato uno spesso strato di ghiaccio che rende particolarmente pericolosa la strada, dove si raccomanda massima prudenza; qualche problema, già risolto, si è verificato in giornata anche sul ponte di via Faentina. Nel frattempo la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo 'arancione' fino alla mezzanotte di venerdì. In diversi Comuni è già stata annunciata la sospensione delle attività didattiche anche per la giornata di venerdì 2 marzo, mentre nel faentino è scesa in campo una 'flotta' di 90 spalaneve per pulire le strade. Anche la Cgil informa che tutte le sedi della provincia di Ravenna resteranno chiuse per tutta la giornata di venerdì.

Trasporto pubblico - Trenitalia ha attivato anche per venerdì il Piano Neve-gelo, con alcune cancellazioni. Il servizio di trasporto pubblico e traghetto del bacino di Ravenna, compreso Faenza, viene svolto regolarmente: tuttavia si sono riscontrati ritardi di 6-8 minuti sul servizio urbano di Ravenna e Faenza dovuti al rallentamento della viabilità cittadina; ritardi anche sul servizio extraurbano.

L’Ausl ha invece invitato a limitare al massimo gli spostamenti e le persone anziane e-o con difficoltà motorie, a non uscire di casa se non per motivi indispensabili. Per le prossime ore si prevede una temporanea intensificazione dei fenomeni.

