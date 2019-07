Albero crollato sui binari, treni bloccati per ore: pendolari nel caos

È ripresa gradualmente a partire – rispettivamente - dalle 15.50 e dalle 16.30, la circolazione ferroviaria sulle linee Ravenna – Rimini e Bologna – Ravenna. A causare stop e rallentamenti del traffico sono stati i pesanti danni provocati dal maltempo. In particolare un grosso albero è caduto sui binari fra le stazioni di Cervia-Milano Marittima e Lido di Classe, mentre scariche atmosferiche hanno causato sovratensione e rottura della linea di alimentazione elettrica dei treni fra Russi e Ravenna. Sul posto sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana con 40 tecnici e mezzi d’opera. Istituito, a cura delle imprese ferroviarie, un servizio sostitutivo con autobus fra Castelbolognese e Ravenna e fra Ravenna e Rimini. Potenziato il servizio di informazioni e assistenza alle persone nelle stazioni, in particolare a Rimini, Castelbolognese e Ravenna, con distribuzione di kit con generi di conforto ai viaggiatori. Informazioni anche attraverso il sistema di notifiche automatiche per i clienti registrati. Coinvolti 24 treni: 16 cancellati interamente, 9 per parte del percorso e 6 con ritardi fino a un’ora e mezza.

