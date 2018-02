Cervia si imbianca sotto la neve: martedì scuole chiuse

Visto il peggioramento delle condizioni meteo per neve e ghiaccio, così come molti comuni limitrofi tra i quali anche quello di Ravenna, in via precauzionale il sindaco di Cervia Luca Coffari ha emesso per la giornata di martedì 27 febbraio l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Cervia. I mezzi spalaneve e spargisale sono già entrati in azione per cercare di mettere in sicurezza le strade.