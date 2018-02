La neve scende su Ravenna: martedì le scuole restano chiuse

Anche nel Comune di Ravenna, così come a Cervia, martedì 27 febbraio le scuole restano chiuse. "In via prudenziale, poiché al momento le previsioni del tempo annunciano neve anche per le prossime ore e soprattutto temperature molto basse e ciò potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità per rischio ghiaccio - spiega il sindaco Michele De Pascale - ho disposto la sospensione delle attività didattiche negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio comunale, in linea con quanto deciso da moltissimi altri sindaci dei Comuni limitrofi. In questo momento stiamo informando le famiglie e gli studenti con un sms inviato ai loro cellulari".

Il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, invece, ha comunicato che il Comune, pur consapevole che l'attività didattica potrebbe subire qualche disagio, sta lavorando perché le scuole di ogni ordine e grado rimangano aperte e in grado di accogliere gli studenti. Anche nella città manfreda il piano neve è stato attivato e tutti i mezzi spalaneve e spargisale sono operativi.