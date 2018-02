Maltempo, in Bassa Romagna è emergenza idraulica: marea in risalita

Continua a piovere nel territorio della Romagna Occidentale ed è previsto che le precipitazioni durino fino a sabato mattina. La marea è in risalita e questo può ostacolare il deflusso della pioggia lungo il collettore generale della rete del Canale di bonifica in destra di Reno che, comunque, finora, sta scaricando a mare per quasi il massimo della sua portata.

Secondo le previsioni di Arpae sull'andamento della marea, si potrà avere un'inversione di tendenza non prima di sabato mattina. Si segnala un ampio movimento franoso nella scarpata interna del Destra Reno all'altezza dell'abitato di Mandriole, in fregio alla via Poggi che è stata interrotta al traffico nel tratto esposto a rischio di cedimento. Vi sono state contenute fuoriuscite d'acqua su terreni agricoli in due canali di piccole dimensioni, entrambi nella parte bassa del comparto idraulico Zaniolo-Buonacquisto: Maimone Carrabura e Morelline.

Si è intervenuti in emergenza per attivare il gruppo di pompaggio preposto al sollevamento delle acque del diversivo Brignani e allo scarico delle stesse nel Canale dei Molini, tra Barbiano e Lugo. Tutto il personale di campagna del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale sarà impegnato per l'intera notte e nella giornata di sabato fino al cessare dell'emergenza, per presidiare impianti idrovori, botti a sifone, paratoie e le altre opere preposte allo scolo delle acque, pronto anche a effettuare gli interventi di emergenza che si dovessero rendere necessari. La centrale operativa della Polizia Municipale e Protezione civile istituirà il turno notturno dall'una alle sette di sabato con un presidio in centrale e una pattuglia sul territorio. Solo in caso di emergenza, è possibile contattare il numero verde delle emergenze 800072525.

Il pluviometro installato all’impianto idrovoro Dane ha fatto registrare nel mese di febbraio una precipitazione cumulata di 165 millimetri, che ha ridotto fortemente la capacità di assorbimento del suolo agricolo. In queste condizioni la precipitazione delle ultime ore, attestatasi tra i 40 e i 50 millimetri, non poteva che determinare l’emergenza idraulica in corso. E’ stata diramata venerdì mattina da Arpae un’allerta arancione – quindi appena al di sotto del massimo grado identificato con il rosso – per criticità idraulica nel territorio della Bassa Romagna.