Il maltempo non dà tregua: martedì chiudono tutte le scuole

A differenza di quanto previsto in precedenza - si era già disposta la chiusura delle scuole dell’istituto comprensivo intercomunale Ravenna - Cervia e la scuola dell’infanzia parrocchiale Cottolengo di Castiglione di Ravenna - visto il perdurare dell'allerta rossa dei fiumi per massima cautela il Comune di Ravenna ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni. La chiusura riguarda anche i docenti e il personale ata (bidelli).

Sono stati annullati anche i corsi serali previsti lunedì 13 maggio, al Ginanni in quanto l’orario di chiusura delle lezioni coincide con l’orario previsto per la massima piena e molti studenti vengono dalle frazioni del forese. Qualora venisse disposta la chiusura di altre scuole, ne sarà data informazione. Per precauzione sono stati annullati anche i mercati di Castiglione di Ravenna e Mezzano programmati per martedì.

Le scuole della Bassa Romagna saranno invece regolarmente aperte: non si presentano infatti, attualmente, situazioni di criticità tali da necessitare la chiusura degli istituti scolastici.

