Ancora temporali sul ravennate: pioggia dal mare alla collina

Un'altra mattinata di maltempo per il ravennate, dopo la giornata di martedì in cui al largo di Marina Romea si è formata una tromba marina e, nel pomeriggio, diversi alberi sono crollati nel faentino, tra i quali uno su di un'auto con una donna al suo interno. La Protezione Civile ha diramato anche per mercoledì un'allerta "gialla" per temporali e vento. Si legge nell'avviso: "Mercoledì il passaggio di una saccatura atlantica favorirà condizioni di forte instabilità che determinerà temporali sull'intera regione. I fenomeni si concentreranno prevalentemente nella mattinata. Inoltre, avremo, ventilazione sostenuta sulla fascia costiera in mattinata con attenuazione nel pomeriggio".

Mercoledì mattina, infatti, temporali a tratti intensi hanno interessato il ravennate, in città ma anche a Cervia, Alfonsine e Lugo, dove in strada si sono creati anche degli allagamenti. Nel cervese crollati diversi alberi, anche nel parco naturale di Cervia devastato dal vento. A causa delle forti piogge la Polizia Locale della Bassa Romagna raccomanda a tutti di ridurre al minimo la velocità nelle aree allagate per evitare che l'acqua possa raggiungere i piani terra delle abitazioni. Per emergenze 800072525. Fenomeni maggiormente localizzati a ridosso delle colline sull’Emilia centro-orientale. Frequenti fulminazioni lungo la costa, situazione in miglioramento dal pomeriggio.