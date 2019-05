Pioggia, vento e grandine danneggiano albicocche e susine

Il maltempo che domenica si è abbattuto sulla Romagna non ha risparmiato gli agricoltori. A sud di Faenza, in zona San Biagio, gli associati di Condifesa Ravenna segnalano che la grandine ha causato danni alle coltivazioni di albicocche e susine. Nel resto della Romagna il vento forte ha causato alcuni danni su estensivi come bietola da seme e frumento e qualche acquazzone con temporanee tracimazioni di fossi, sempre tra Faenza e Forlì. .

Per lunedì sera, con il rasserenarsi dei cieli, è previsto un generale abbassamento delle temperature che potrebbero portare il termometro vicino allo zero in alcune zone della Romagna. Da martedì il tempo sarà variabile, ma tra mercoledì sera e giovedì un nuovo passaggio perturbato da ovest potrebbe portare nuovi temporali locali.