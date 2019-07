Danni da maltempo a privati e attività: le schede per la richiesta di risarcimento

In attesa della definizione della procedura da parte della Regione Emilia Romagna, il Comune di Cervia ha deciso di procedere immediatamente a una prima ricognizione dei danni subiti dai privati (scheda B), dalle attività economiche e produttive (scheda C) e dalle attività agricole e agroindustriali (scheda D). Nell'incertezza della tempistica degli organi sovraordinati, i danni dovranno essere documentati anche mediante materiale fotografico, preventivi di spesa, fatture e altro, prima di provvedere all'effettuazione dei ripristini. I ripristini e i necessari lavori anche edilizi potranno comunque essere avviati fin da subito, in modo autonomo e a proprie spese.

Il Comune sottolinea che la ricognizione dei danni non dà diritto a un riconoscimento automatico dei finanziamenti che dipenderà, oltre che dall'effettivo accertamento dei medesimi, anche dal riconoscimento o meno da parte del Governo dello stato di emergenza e dall'entità dell'eventuale finanziamento erogato. Le schede sono da considerarsi come un primo strumento di ricognizione sulla base del quale richiedere l'intervento straordinario dello Stato e dovranno essere inviate all'indirizzo emergenzaluglio2019@comunecervia.it oppure consegnate a mano al Servizio Cervia Informa Cittadini Viale Roma n. 33 - Cervia (Tel. 0544979350 aperto al pubblico lunedì, martedì, venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00 – mercoledì solo su appuntamento) nel più breve tempo possibile.

Le schede

Scheda_B_ricogn_patrimonio_edilizio_privato_beni_mobili-2

Scheda_C_ricogn_attivita_economiche_e_produttive-2

Scheda_D_ricogn_attivita_agricole_e_agroindustriali-2

Allegati