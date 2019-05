Maltempo, misure di sostegno per chi ha subìto danni: plafond di 10 milioni di euro

"La Bcc ravennate, forlivese e imolese, cooperativa di credito" dellearee di Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, scende in campo al fianco degli agricoltori, degli artigiani e commercianti colpiti dalle inondazioni avvenute sul territorio a partire dal 12 maggio scorso, che hanno causato ingenti danni alla produzione e agli impianti. Riattivando un apposito plafond di 10 milioni di euro contro le calamità naturali, la banca è in grado di mettere a disposizione degli imprenditori interessati dei finanziamenti a medio termine con un periodo di pre-ammortamento di durata massima di 18 mesi, al fine di agevolare il ripristino della normale attività al più presto possibile.

Oltre al settore produttivo, "La Bcc" è pronta a fare la sua parte a favore della cittadinanza duramente colpita concedendo finanziamenti a breve temine a condizioni agevolate con un plafond di 1 milione di euro a favore delle famiglie e privati che hanno subito danni alle loro abitazioni causati dall’eccezionale ondata di maltempo appena trascorsa. In alternativa, per i clienti che hanno già mutui in essere, è possibile richiedere la sospensione delle rate per 12 mesi. Per richiedere tali finanziamenti occorre contattare la propria filiale de "La Bcc" di riferimento, presentando una autodichiarazione dei danni subiti.